Oltre 40 persone salvate dalla Geo Barents, Alarm Phone: 170 a rischio al largo della Sicilia

Geo Barents verso Taranto. Sono 41 i Migranti soccorsi nella notte dalla Geo Barents, nave di Medici senza frontiere, in acque internazionali al largo della Libia. Su richiesta dell’Imrcc (Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo), il team di Medici Senza Frontiere (Msf) a bordo della Geo Barents ha soccorso nella notte (era ancora il 1° gennaio) 41 persone in difficoltà. L’operazione di salvataggio si è svolta nel buio più totale e in condizioni difficili poiché la barca su cui viaggiavano le persone si era capovolta.Nonostante l’esperienza traumatica, i 41 sopravvissuti, tra cui due donne, sono ora sani e salvi a bordo Geo Barents e assistiti dal team di Msf.

Dopo il salvataggio di questa notte, e sempre su richiesta delle autorità italiane, il team di MSF a bordo della Geo Barents ha effettuato un trasbordo da una nave mercantile di 44 persone. “Dopodiché le autorità italiane ci hanno assegnato il porto di Taranto dove Geo Barents si sta dirigendo per far sbarcare le 85 persone a bordo – spiega la Geo Barents – arriveremo a Taranto tra circa 2 giorni”.

Ci sono 170 persone in difficoltà al largo delle acque della Sicilia: lo scrive su Twitter Alarm Phone che posta una foto con le coordinate dell’imbarcazione.”Oggi siamo stati chiamati da una barca in difficoltà, con circa 170 persone a bordo. Abbiamo informato le autorità 5 ore fa, ma si rifiutano di darci informazioni. La gente continua a chiamarci segnalando che la barca sta imbarcando acqua”, scrive Alarm Phone.

🆘! ~170 people in distress!

Today we were called by a boat in distress, with ~170 people onboard. We informed authorities 5 hours ago, but they refuse to give us information. People keep calling us reporting that the boat is embarking water. @guardiacostiera rescue them now! pic.twitter.com/1j1zNVb2ZY

— Alarm Phone (@alarm_phone) January 1, 2023