Il movente del delitto sarebbe da ricercare nella gelosia dell’uomo per la relazione sentimentale instauratasi tra la moglie e la vittima

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo albanese di 47 anni per l’omicidio di Nazzareno Paolo Teti, accoltellato ieri sera in via della Borghesiana a Roma. Il movente del delitto sarebbe da ricercare nella gelosia dell’uomo per la relazione sentimentale instauratasi tra la moglie e la vittima.

L’uomo avrebbe accoltellato al collo Teti mentre si trovava in strada, per poi darsi precipitosamente alla fuga. Gli accertamenti, condotti nell’immediatezza del fatto dalla Squadra Mobile di Roma, grazie all’ausilio di telecamere e testimonianze dirette hanno portato, in pochissimo tempo, ad identificare l’uomo. L’indagine si è conclusa al termine di una serrata attività di ricerca. Il soggetto è stato rintracciato in un parcheggio, è stato arrestato in quasi flagranza, misura per la quale la Procura della Repubblica sta chiedendo la convalida al G.I.P.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata