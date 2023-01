La denuncia: normative insufficienti e verifiche lacunose

Essere Animali denuncia l’arrivo di agnelli dall’Est Europa per le festività: controlli lacunosi e normative insufficienti, secondo l’organizzazione. In un video rilasciato nei giorni prima di Natale, viene esposta l’inchiesta realizzata al confine con la Slovenia da Essere Animali, che ha monitorato il trasporto di agnelli in arrivo. Nei giorni prima di Natale sono stati effettuati diversi controlli su strada da parte dell’organizzazione Essere Animali nella zona di Gorizia – individuati 7 camion dall’Est Europa che trasportavano animali in condizioni di sovraffollamento, senza sistemi di abbeveraggio idonei, né partizioni e altezze adeguate al trasporto. Lo scorso anno, dice ancora Essere Animali, nei giorni prima di Natale sono stati macellati oltre 600 mila agnelli (Banca Dati Nazionale Anagrafe Zootecnica).

