Jonathan fa alzare in volo, all'interno di un palloncino, una letterina che arriva a Pordenone. I Vigili del Fuoco la leggono e regalano un'autopompa giocattolo al piccolo

I Vigili del fuoco di Pordenone hanno fatto una sorpresa al piccolo Jonathan, che aveva affidato a un palloncino il sogno di ricevere in regalo un camion dei pompieri. Liberato sul lago di Como, il biglietto è volato fino in Friuli Venezia Giulia, dove è atterrato in un campo. Un passante lo ha notato e lo ha consegnato dai Vigili del fuoco. E per Natale il sogno si è avverato: il dono è stato consegnato da un Babbo Natale pompiere!

