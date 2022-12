È l'esito di un anno di verifiche della GdF allo scalo Marconi

Per tutto il 2022 la Guardia di Finanza e i funzionari del locale Ufficio delle Dogane hanno effettuato controlli all’aeroporto Marconi di Bologna per contrastare i traffici illeciti di animali in via di estinzione. Durante questi 12 mesi sono stati eseguiti oltre 1.100 controlli su bagagli e spedizioni in transito presso lo scalo felsineo. Sequestrate, tra l’altro, varie specie di coralli e di avorio, anche lavorato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata