Valgono uqasi un milione di dollari

(LaPresse) Oltre 1.000 animali in via di estinzione sono stati salvati dalle autorità colombiane che lavorano con il Gruppo speciale per la lotta contro il maltrattamento degli animali. L’operazione ‘Leopard’ ha catturato esemplari di ocelot, pappagalli, draghi barbuti, serpenti e varie specie di salamandre, tutte destinate ad essere oggetto di contrabbando fuori dal paese. Sul mercato nero il valore di questi animali si aggira intorno al milione di dollari. In totale sono state arrestate 21 persone.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata