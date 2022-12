Dopo la fuga natalizia dal carcere minorile milanese

Un ragazzo di 19 anni, evaso dal carcere minorile Beccaria il giorno di Natale, si è presentato ieri sera presso la questura di Milano in via Fatebenefratelli dove è stato arrestato per evasione dagli agenti della Squadra Mobile. Si tratta del quinto ragazzo riportato nell’istituto dopo l’evasione. L’autorità giudiziaria ha disposto il giudizio per direttissima. Sono ancora due gli evasi in fuga.

