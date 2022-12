È stato riportato nell'Istituto penale minorile di Milano

Un quarto ragazzo del gruppo di evasi dal carcere minorile Beccaria di Milano il giorno di Natale è stato preso e riportato nell’Istituto. È quanto confermano fonti del ministero della Giustizia.

Secondo quanto si apprende, il giovane marocchino di 17 anni sarebbe stato trovato per strada in zona Sesto San Giovanni, in Piazza Marinai d’Italia, dai carabinieri.

Ostellari (Lega): “Bene arresto evaso, lo Stato c’è”

“Bene che un quarto evaso dall’Istituto Beccaria di Milano sia stato arrestato. Ringrazio il locale reparto di Polizia penitenziaria, i Carabinieri, il Nic, le altre Forze dell’ordine e gli inquirenti che stanno lavorando senza sosta. Lo Stato c’è e le leggi si rispettano. Questo è il messaggio che deve essere dato sempre”. Lo dichiara il senatore leghista Andrea Ostellari, sottosegretario alla Giustizia.

