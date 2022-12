Le parole del sindaco di Roma in merito alla vicenda del ragazzo sequestrato

Un ragazzo di 20 anni è stato rapito questa notte in un locale di Roma a Ponte Milvio. Le ricerche sono ancora in corso. “Stiamo cercando di capire la dinamica”, afferma il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri. “L’ episodio pare molto grave. Esprimo grande preoccupazione per questa vicenda, siamo in contatto con le forze dell’ordine per capire cosa sia successo”, ha aggiunto il primo cittadino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata