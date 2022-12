Il sindaco di Roma: "Stiamo cercando di capire esatta dinamica, abbiamo chiesto rafforzamento delle dotazioni della polizia"

Il sindaco di Roma ha commentato il rapimento da un locale a Ponte Milvio del 20enne Danilo Valeri. “Stiamo cercando di capire l’esatta dinamica dell’episodio che appare molto grave. Siamo in contatto con le forze dell’ordine per capire cosa è successo. Le indagini sono in corso”, le parole di Roberto Gualtieri, durante una conferenza stampa in Campidoglio.

“L’azione delle forze di polizia a Roma è molto efficace e garantisce un elevato livello di sicurezza. Ogni episodio va poi analizzato e compreso nelle sue ragioni. Noi abbiamo chiesto il rafforzamento delle dotazioni di Polizia a Roma ci è stato detto che ci sarà un piccolo incremento. Occorre fare attenzione alle specificità delle grandi città, è evidente che Roma ha una complessità che necessità di un dispiegamento maggiore di forze”, ha concluso.

