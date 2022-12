Le vittime venivano costrette a pagare circa 5mila euro per la risoluzione della vicenda

I Carabinieri del ROS di Parma hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Roma, nei confronti di una persona indagata per estorsione in concorso. Quest’ultima è accusata di aver inviato mail contenenti false convocazioni di giustizia per reati di tipo pedo-pornografico, minacciando conseguenze giudiziarie e la diffusione mediatica delle false accuse. Le vittime così venivano costrette al pagamento di circa 5mila euro per la risoluzione della vicenda.

