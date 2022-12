Si occupò della prima fase delle indagini sulla scomparsa di Denise del 1° settembre 2004, l'accusa è quella di false rivelazioni fatte ai magistrati

Condannata a un anno di reclusione con sospensione della pena per depistaggi e negligenze nella prima fase dell’indagine sulla scomparsa di Denise Pipitone, da lei stessa coordinata. L’ex magistrata Maria Angioni è stata ritenuta colpevole dal giudice monocratico Giusi Montericcio del tribunale di Marsala di false rivelazioni a pubblico ministero. Il pm per Angioni aveva chiesto una condanna a due anni. Il giudice ha dunque accolto la ricostruzione dell’accusa, che nella requisitoria aveva sottolineato come l’ex sostituta procuratrice Maria Angioni avesse agito in malafede e con dolo.

Secondo il pubblico ministero Roberto Piscitello, l’ex magistrata che si occupò per prima delle indagini sulla scomparsa di Denise Pipitone ha mentito ai colleghi della procura di Marsala. Dichiarazioni rese da Angioni ai media e poi alla procura in cui denunciava presunti depistaggi dell’inchiesta originaria. Depistaggi che secondo l’accusa vennero sistematicamente smentiti dall’accertamento dei fatti da parte degli attuali titolari dell’indagine. Angioni aveva preso di mira gli agenti del commissariato di Mazara e il loro dirigente Antonio Sfameni, mai indagato ed estraneo nella vicenda.

Il pm Piscitello nella sua requisitoria aveva sottolineato che “Angioni ha assoluto spregio della giustizia, ha ingannato il pubblico ministero e il giudice tutte le volte in cui ha preso la parola; ha presentato confusi documenti tanto sovrabbondanti quanto irrilevanti; ha mantenuto un comportamento ostinatamente calunnioso anche dopo la commissione del reato, infangando nei media la polizia nei Mazara del Vallo”. L’ex magistrata, assistita dagli avvocati Andrea e Stefano Pellegrino, quasi certamente presenterà appello contro la sentenza. “Attendiamo di conoscere le motivazioni prima di prendere questa decisione”, commentano i legali che la assistono.

