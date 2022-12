Lo ha deciso la Corte di Brescia: il legale di Maria Colleoni farà ricorso in Cassazione

La Corte d’Appello di Brescia “si è pronunciata a favore della consegna della signora al Belgio”. É quanto ha detto l’avvocato Luca De Riso, legale di Maria Dolores Colleoni, 67 anni, moglie dell’ex eurodeputato del Pd e di azione, Antonio Panzeri, accogliendo così la richiesta del mandato d’arresto europeo firmato dalla procura federale belga, nell’ambito dello scandalo Ue che ha travolto l’Europarlamento. La donna, arrestata come il marito, la figlia Silvia e il marito è accusata di concorso in associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio e al momento è agli arresti domiciliari. Il legale, intervistato al termine dell’udienza da Sky, ha preannunciato che farà “ricorso in Cassazione” entro 5 giorni.

Colleoni “ha negato ogni responsabilità” nella vicenda che ha portato al suo arresto, a quello della figlia Silvia, oltre che del marito nell’ambito dell’inchiesta della procura federale belga. A riferirlo, al termine dell’udienza davanti alla Corte d’Appello di Brescia, è stato il legale della donna, l’avvocato Luca De Riso, intervistato da Sky. “La signora – ha precisato l’avvocato – non era a conoscenza degli affari del marito”.

