L'avvocato della donna: "Impugnata la richiesta"

A più di una settimana dallo scoppio dello scandalo Ue che ha travolto l’Europarlamento e che avrebbe coinvolto il Qatar, rimangono più domande che risposte. Oggi a Brescia l’udienza per la moglie di Panzeri, Maria Dolores Colleoni, per decidere della sua estradizione in Belgio.

Quattro per il momento le persone accusate di corruzione, partecipazione a un gruppo criminale e riciclaggio di denaro. La procura di Bruxelles sospetta che alcuni legislatori e assistenti europei “siano stati pagati con grandi somme di denaro o abbiano offerto regali sostanziali per influenzare le decisioni del parlamento”.

Parlando fuori dal tribunale, l’avvocato difensore di Colleoni, Angelo De Riso, ha detto: “La nostra cliente ha già impugnato la richiesta di consegna”. “Oggi siamo in un’udienza in cui i giudici decideranno se consegnare la nostra assistita alle autorità giudiziarie belghe, che ne hanno fatto richiesta. Il nostro assistito ha già impugnato questa richiesta di consegna e oggi ci sarà l’udienza su questo. Aspettiamo l’udienza”.

Il Qatar respinge le accuse di essere coinvolto. Non è chiaro quali funzionari del Paese del Golfo siano eventualmente coinvolti, né perché il Parlamento sia stato preso di mira, né quanto ampia possa essere la rete. (AP)

