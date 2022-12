Il legale di Maria Colleoni era in tribunale a Brescia

Maria Colleoni, moglie dell’ex eurodeputato Antonio Panzeri, questa mattina alle ore 12.30, era attesa al tribunale di Brescia. Il marito è stato arrestato a Bruxelles con l’accusa di riciclaggio nell’inchiesta ribatezzata Qatargate (scandalo Ue che ha travolto l’Europarlamento) e anche lei è stata messa in manette su mandato europeo. I giudici decideranno sull’eventuale estradizione di Colleoni in Belgio e il suo avvocato difensore, Angelo De Riso, ha confermato che la donna avrebbe partecipato all’udienza: sull’estradizione “oggi discuteremo, non ho altro da dire” ha dichiarato il legale. Intanto il Qatar respinge le accuse e nega di essere coinvolto.

