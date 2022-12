La donna e la figlia sono accusate di concorso in associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio nell'inchiesta belga sulle presunte tangenti

(LaPresse) – Udienza in corte d’appello a Brescia sul caso Qatargate per decidere sul mandato di arresto europeo per Maria Dolores Colleoni, la moglie di Antonio Panzeri, l’ex eurodeputato in carcere a Bruxelles coinvolto nell’inchiesta e la loro figlia. Sono accusate di concorso in associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio nell’inchiesta belga sulle presunte tangenti versate da Qatar e Marocco a parlamentari europei.

