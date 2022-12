Così il Pontefice nell'intervista al quotidiano spagnolo 'Abc'

(LaPresse) “Ho firmato le mie dimissioni in caso di impedimento medico”. Lo ha raccontato il Pontefice in un’intervista al quotidiano spagnolo Abc, riferendo di averle consegnate all’allora segretario di Stato, il cardinale Tarcisio Bertone. “Le firmai e gli dissi: ‘In caso di impedimento per motivi medici o che so, ecco le mie dimissioni. Ce le avete già” ha raccontato Bergoglio, precisando che Bertone probabilmente lo consegnò al cardinale Pietro Parolin, nuovo segretario di Stato. Poi l’annuncio: “Nominerò una donna per un dicastero che si renderà vacante tra due anni”

