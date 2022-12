L'annuncio del Pontefice in una intervista al quotidiano spagnolo Abc

In una intervista al quotidiano spagnolo ‘Abc’ Papa Francesco annuncia che “entro due anni ci sarà una donna alla guida di un dicastero”

Il Pontefice parla anche della fine del suo incarico: “Ho già firmato le mie dimissioni in caso di impedimento medico permanente“, ha detto Papa Francesco raccontando di aver dato la sua “rinuncia” a Tarcisio Bertone. “Io ho già firmato la mia rinuncia – rivela il Papa – quando Tarcisio Bertone era segretario di Stato. Ho firmato la rinuncia e gli ho detto ‘in caso di impedimento medico o che so io, ecco la mia rinuncia. Ce l’hai’. Non so a chi l’abbia data Bertone, ma io l’ho data a lui quando era segretario di Stato”. “E’ la prima volta che lo dico. Ora forse qualcuno andrà a chiedere a Bertone: ‘Dammi quella lettera…’ – osserva sorridendo, come riporta ‘Abc’ – sicuramente lui l’avrà consegnata al nuovo segretario di Stato. Gliel’ho data in quanto segretario di Stato”.

