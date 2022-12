Il capo della Protezione civile invita alla consapevolezza: "Fa notizia l'evento e le cose che non vanno". La piena dell'Arno transitata senza criticità

“C’è un aumento di intensità di eventi, quindi dobbiamo essere più consapevoli e quindi prepariamoci al meglio, al di là di quello che fanno le istituzioni con cui bisogna continuare a lavorare e collaborare”. Lo ha detto il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, oggi a Scandicci (Firenze), a margine della Giornata regionale toscana del volontariato di Protezione civile.

“Purtroppo la prevenzione non fa notizia, fa notizia l’evento e le cose che non vanno“, ha aggiunto Curcio. “Non c’è dubbio – ha proseguito – che le precipitazioni intense stiano aumentando soprattutto come frequenza, quindi non solo come eventi puntuali ma come successione di eventi, e non c’è dubbio che alcune opere ed alcune azioni che sono già state messe su questo territorio, come su altri, abbiano limitato l’impatto. Quello che vediamo noi è sempre il pezzo su cui l’impatto non viene limitato”.

Secondo il capo della Protezione Civile “non c’è da temere, ma da prendere coscienza che l’inverno è ancora lungo”, e “noi cittadini, in primo luogo, dobbiamo capire che ci sono delle azioni che possiamo fare, delle precauzioni che possiamo prendere; intanto cerchiamo di capire in che zona viviamo, in che zona andiamo a lavorare, che zone attraversiamo per andare a lavorare, se ci sono piogge intense, e cerchiamo di dimostrarci più attenti”.

Giani: “Piena dell’Arno transitata senza criticità”

“La piena dell’Arno è transitata senza criticità lungo tutto il tratto. L’apertura dello scolmatore della Regione Toscana ha alleggerito la portata sul Pisano. I livelli sono in diminuzione in tutti i bacini“. Lo comunica su Facebook il presidente della Toscana Eugenio Giani.”Sono stati due giorni e notti impegnative per tutta la nostra macchina di Protezione Civile e ringrazio ciascun operatore, volontario, personale dei Comuni, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine, cuore pulsante di tutto il sistema”, conclude Giani.

