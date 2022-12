I controlli sono stati svolti dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Dogane all'aeroporto 'Marco Polo'. Sanzioni per 390mila euro e sequestri per più di 120mila euro

Prosegue l’attività svolta dalla Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane per il contrasto del trasferimento illecito di capitali “non dichiarati” da e verso l’estero. I controlli svolti nel corso dell’anno all’aeroporto ‘Marco Polo’ di Venezia hanno consentito di “intercettare” oltre 16 milioni di euro in entrata e in uscita dal nostro Paese in maniera “occulta”. Ad oggi sono stati verbalizzati 709 passeggeri (per 1/3 italiani e per il resto quasi esclusivamente extracomunitari), verbalizzate sanzioni per oltre 390mila euro e sequestri per più di 120mila euro. Di recente, sono stati individuati due viaggiatori inglesi di origini arabe, che, partiti da Londra facevano tappa a Venezia occultando oltre 155.665 euro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata