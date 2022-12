Le parole dell'avvocato Chiesa: "In aula è andata benissimo"

L’udienza davanti al tribunale civile di Milano che vede Fabrizio Corona contrapporsi a Meta per la chiusura del suo account Instagram “è stata rinviata in attesa di trovare una conciliazione”. È quanto ha riferito l’avvocato Ivano Chiesa, legale di Corona, al termine dell’udienza. “È andata benissimo, lo avete visto anche voi, no? Si commenta da solo”, ha detto l’avvocato dell’ex fotografo parlando con i cronisti. “Abbiamo visto i filmati. Si commentano da soli. Ma tanto il giudice ha già capito tutto. Il giudice ha già capito tutto”, ha concluso Chiesa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata