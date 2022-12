L'ex re dei paparazzi contro la società contro l'impresa statunitense che ha chiuso il suo account Instagram

(LaPresse) Fabrizio Corona è arrivato al tribunale civile di Milano per l’udienza che lo vede contrapposto a Meta per la chiusura del suo account Instagram. L’imprenditore ed ex fotografo, accompagnato dal suo legale, non ha rilasciato dichiarazioni. “Non possiamo parlare, non possiamo dire nulla. Salutate il mio amico Marco Oliva”, ha detto Corona. L’udienza è stata rinviata in attesa di trovare una conciliazione.

