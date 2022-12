Si tratta di un 60enne investito a Quartu Sant'Elena nella notte

Tragedia questa notte sulla strada che da Quartu Sant’Elena porta a Cagliari, viale Marconi, 15 minuti dopo l’una. Un 60enne che viaggiava in bicicletta è stato travolto e ucciso da un’auto pirata che l’ha scaraventato in un vicino canneto, attiguo al ciglio della strada. Giuseppe Incani è stato trovato cadavere dai carabinieri della locale stazione e del Norm-sezione radiomobile, intervenuti su segnalazione di una 21enne che, passando in quel tratto di strada, aveva notato la bicicletta danneggiata, riversa sul bordo della strada. L’area non è videosorvegliata. I rilievi tecnici compiuti da militari del Norm hanno già consentito di individuare la marca, il modello e l’anno di costruzione dell’autovettura che ha investito l’uomo grazie ai frammenti di carrozzeria trovati. Si tratta ora di andare a identificare la persona che verrà denunciata per omicidio stradale e omissione di soccorso.

