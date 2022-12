I carabinieri di Vicenza: "Attivato un capillare sistema di ricerche anche all'estero"

Individuato e denunciato a piede libero l’autista del camion che ha travolto e ucciso l’ex campione di ciclismo Davide Rebellin, per poi allontanarsi facendo perdere le proprie tracce. Si tratta di un 62enne tedesco che si trova in Germania e quindi non sottoposto a fermo perché il codice penale di Berlino non prevede il reato di omicidio stradale. “Attivato un capillare sistema di ricerche anche all’estero” racconta il colonnello dei Carabinieri Giuseppe Moscati, Comandante Provinciale di Vicenza.

