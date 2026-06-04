Ucraina, Lavrov: “Usa non hanno rispettato accordi vertice Alaska”

Russia e Ucraina si sarebbero sedute al tavolo delle trattative già da tempo, e le ostilità sarebbero cessate, se gli Stati Uniti avessero davvero portato avanti gli accordi raggiunti al vertice in Alaska del 15 agosto 2025. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov in un’intervista a RT Arabic al Forum economico internazionale di San Pietroburgo, ripresa dalla Tass. “In Alaska si è raggiunto un accordo molto chiaro, basato su una proposta specifica degli Stati Uniti. E se gli Stati Uniti avessero davvero portato avanti la loro iniziativa, credo che saremmo stati al tavolo delle trattative molto tempo fa e le azioni militari sarebbero cessate”, ha spiegato.



“Il presidente Putin ha accettato le proposte del presidente Trump, che riguardavano i primi passi fondamentali che avrebbero permesso di fermare le ostilità e avviare negoziati su tutti gli aspetti di una già politica soluzione del conflitto”, ha proseguito Lavrov. “Ed è stato molto strano quando, dopo che abbiamo accettato la proposta degli Stati Uniti ad Anchorage, loro hanno iniziato a cambiare posizione. E invece di portare avanti queste stesse proposte nei rapporti con gli ucraini, ora fanno finta che le parti debbano cavarsela da sole. Ma non è molto coerente”, ha aggiunto.