Il sindaco di Roma in visita a Silvio Paganini, ricoverato all'ospedale Gemelli per le ferite riportate nella sparatoria di domenica

Il sindaco di Roma ha fatto visita a Silvio Paganini, l’uomo che ha disarmato domenica mattina il killer che ha ucciso tre persone durante una lite condominiale nel quartiere Fidene. “Ho trovato una persona straordinaria, gli ho raccontato le nostre valutazioni sulla pistola, sul poligono, era molto interessato. Mi ha stupito anche il fatto che lui non crede di aver fatto nulla di straordinario. Noi lo consideriamo comunque un eroe, lo abbiamo invitato in Campidoglio per esprimergli la nostra riconoscenza”, ha dichiarato Roberto Gualtieri. L’uomo, ricoverato al Gemelli, è stato dimesso poche ore dopo la visita del primo cittadino romano. “Abbiamo parlato a lungo al comitato per la sicurezza, ci sono molte soluzioni che possono essere applicate per avere una stretta e accorgimenti su quella che appare una falla nel sistema di sicurezza. C’è bisogno di una stretta sulle armi nei poligoni”, ha aggiunto il sindaco.

