La richiesta della difesa della donna indagata per aver ripreso l'incontro del 23 dicembre 2020 nell'autogrill di Fiano Romano

La difesa della professoressa indagata per diffusione di riprese e registrazioni fraudolente dopo aver ripreso con lo smartphone e diffuso le immagini dell’incontro del 23 dicembre 2020 tra l’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi e l’ex dirigente dell’Aisi Marco Mancini in un autogrill di Fiano Romano ha chiesto l’audizione congiunta del leader di Italia Viva.

Sulla vicenda la procura capitolina ha chiuso di recente le indagini nei confronti della donna. Il difensore della professoressa, avvocato Giulio Vasaturo, fa sapere di non avere alcuna contrarietà affinché i legali di Renzi abbiano accesso immediato agli atti del fascicolo.

Ha replicato così, in una nota, l’ufficio stampa di Italia Viva: “Il senatore Matteo Renzi si sottoporrà volentieri davanti al pm al confronto con la professoressa per ricostruire gli eventi del 23 dicembre 2020 all’ Autogrill Feronia. Renzi produrrà nei prossimi giorni un esposto con la richiesta di verificare le celle telefoniche della professoressa e del padre, le telecamere e le immagini in autogrill e ai caselli per certificare la reale presenza della professoressa e del padre oltre che la richiesta di testimonianza degli agenti presenti all’incontro“.

