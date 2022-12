Un’esplosione coinvolse alcune palazzine e 9 persone persero la vita, il ricordo dei vigili del fuoco

Un anno fa la tragedia di Ravanusa, in provincia di Agrigento, quando un’esplosione coinvolse alcune palazzine e 9 persone persero la vita. Il ricordo dei vigili del fuoco che in quell’occasione mobilitarono un dispositivo di 142 elementi tra cui 40 USAR e 9 cinofili, operando per tre giorni nella complessa ricerca dei dispersi.

