Gli sciatori: "Finalmente si torna a sciare". Pienone sugli impianti per il Ponte dell'Immacolata

“Finalmente si torna a sciare”. La soddisfazione degli appassionati tornati sulle piste in questo lungo Ponte dell’Immacolata. Tutto esaurito a Folgarida Marilleva in val di Sole, in Trentino, per l’apertura della stagione sciistica.

