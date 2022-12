I manifestanti sono venuti a contatto con le forze dell'ordine

“Contestiamo la Meloni e tutta la casta!“. È lo slogan scelto dal centro sociale il Cantiere che protesta per “Casa, reddito e diritti, people before profit”, come si legge sullo striscione in testa al corteo arrivato dalla Galleria. Acceso un fumogeno davanti a Palazzo Marino nel giorno della Prima con l’opera russa Boris Godunov. Momenti di tensione quando i manifestanti sono venuti a contatto con le forze dell’ordine. “We are unstoppable, another world is possible” (Siamo inarrestabili, un altro mondo è possibile), gridano i ragazzi. Sono già alcune decine, intanto, i curiosi appoggiati alle transenne con lo sguardo rivolto verso il Piermarini dove sono attesi, tra gli altri ospiti, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e la premier Giorgia Meloni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata