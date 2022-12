Ha dichiarato: "Mi hanno aggredito a calci e pugni". Cercava di impedire scritte sul suo locale

Corteo anarchico oggi, 5 dicembre 2022, in occasione dell’udienza per Alfredo Cospito, anarchico della Fai, davanti alla corte d’assise d’appello di Torino. Chiesto l’ergastolo, ma la Corte ha rimandato gli atti alla Consulta.

Secondo quanto si apprende, in via Principi d’Acaja alcuni manifestanti stavano facendo delle scritte sui muri quando un barista di un locale nei dintorni è uscito dal bar e ne è nato un parapiglia. Il barista è stato aggredito: ha riportato ferite alla testa. “Mi hanno aggredito a calci e pugni in 15£ ha dichiarato il barista, sostenendo di aver chiesto di non imbrattargli i muri del locale.

