L'onda si sarebbe creata a causa di un distacco dalla sciara del fuoco del vulcano Stromboli

Uno tsunami di oltre un metro e mezzo è stato registrato nei pressi di Stromboli. Sull’isola sono scattati gli allarmi della Protezione civile, l’onda si sarebbe creata a causa di un distacco dalla sciara del fuoco del vulcano Stromboli. La situazione comunque appare sotto controllo, non sono stati registrati danni.

Stando al Laboratorio di Geofisica sperimentale, alle ore 15:28 locali e alle 16:18 Locali sono avvenute due frane nella sciare del fuoco delle quali la seconda ha generato uno tsunami di circa 1,5m ad entrambe le MEDE, che ha fatto scattare l’allerta tsunami ed il suono delle sirene.

Musumeci: “Sistemi di allarme hanno funzionato”

“Ho sentito il sindaco dell’Isola e sono in contatto con il Capo del Dipartimento di Protezione civile. Le notizie da Stromboli sono per fortuna rassicuranti: l’onda da tsunami di questo pomeriggio, alta un metro e mezzo, non ha fatto vittime ma solo danni non significativi. Mi conforta sapere che i sistemi di allarme abbiano funzionato e che il Centro operativo comunale sia stato prontamente istituito”. Così nei suoi canali social Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata