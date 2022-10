Le immagini diffuse dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

(LaPresse) Continua a fuoriuscire lava dal cratere nordest del vulcano Stromboli che, da domenica 9 ottobre, ha formato una colata che si getta in mare percorrendo il pendio della Sciara del fuoco. Le immagini sono state diffuse dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, ha ribadito agli abitanti di non uscire di casa. In programma un vertice in videoconferenza con Protezione civile, Ingv, comune di Lipari, prefettura di Messina e Università di Firenze per fare il punto sulla situazione del vulcano. Una delle ipotesi è il divieto assoluto di escursioni, anche alle quote più basse.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata