L'acqua ha invaso Barcellona Pozzo di Gotto con strade trasformate in fiumi

Un violento nubifragio ha colpito la costa tirrenica della Sicilia, soprattutto in comuni del messinese come Barcellona Pozzo di Gotto dove si registrano allagamenti, nel centro del paese con strade trasformate in fiumi. Grave anche la situazione nell’ospedale dove piove dal soffitto in alcuni reparti. Il torrente Longano è esondato travolgendo le auto in sosta.

#Maltempo #Messina, per le forti piogge sulla fascia tirrenica, da Novara di Sicilia a Milazzo, oltre 30 gli interventi svolti dai #vigilidelfuoco per soccorrere autisti in difficoltà e persone bloccate in casa. Operazioni in corso [#3dicembre 21:00] pic.twitter.com/gIegcK8lWj — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) December 3, 2022

I vigili del fuoco sono impegnati in diversi interventi per liberare le persone intrappolate nelle auto sommerse dall’acqua, bloccate in casa e in un centro commerciale. Il comando provinciale ha richiesto squadre di rinforzo dalle altre province siciliane.

Il nubifragio che si è abbattuto sulla provincia di Messina ha costretto la protezione civile a chiudere un tratto dell’autostrada A20 con uscita obbligatoria a Barcellona Pozzo di Gotto. Una frana ha invaso la strada statale 185 “di Sella Mandrazzi” che è stata chiusa nel tratto che attraversa il comune di Francavilla di Sicilia in entrambe le direzioni. Una voragine si è inoltre aperta sul ponte della strada che dal lungomare di Marchesana tra contrada Cannotta a Terme Vigliatore. Il ponte è stato chiuso ed è vigilato dagli uomini della protezione civile regionale che stanno soccorrendo decine di automobilisti lungo la strada per Milazzo, tra cui una ambulanza in missione per soccorrere infartuato rimasta bloccata a causa dell’acqua alta. I sanitari sono stati presi a bordo da volontari con un fuoristrada e condotti dalla persona in pericolo di vita. A Novara di Sicilia sono caduti 220 mm di pioggia in 3 ore, a Barcellona pozzo di Gotto 150 mm.

