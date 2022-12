Voragine tra Canneto e Monteverdi

Crollo di un ponte questa notte tra Canneto e Monteverdi, in provincia di Pisa. Al momento del crollo della strada provinciale non transitava nessuna auto, così come non risulta nessuno sotto le macerie. A fare il punto della situazione, sui social, il sindaco di Monteverdi Marittimo, Francesco Govi. “Domani mattina – ha scritto questa notte, appena appresa la notizia del crollo – faremo il punto della situazione con la provincia di Pisa per stabilire le cause del crollo e iniziare il percorso per la realizzazione dell’opera ben consapevoli del fatto che serviranno mesi per il ripristino della viabilità. Fortunatamente non ci sono state persone né mezzi coinvolti nel crollo, per poco è stata sfiorata una tragedia”, conclude il sindaco del comune pisano.

