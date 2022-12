I vigili del fuoco impegnati senza sosta nel fango. Le operazioni rese difficili dalla pioggia

Vigili del fuoco impegnati nelle ricerche di una ragazza, ultima dei dispersi dopo la frana di sabato a Casamicciola, a Ischia. Operazioni in corso sulla via Celario, primo punto di impatto della frana, lungo la sottostante via Santa Barbara, dove ieri sono stati recuperati i corpi di altri due dispersi.

Le operazioni sono rese più difficoltose dalla pioggia che da stamani interessa a tratti l’isola. Sono 190 i vigili del fuoco impegnati oggi, nelle ricerche e per l’assistenza alla popolazione.

