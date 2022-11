Sequestrati anche 2,3 chilogrammi di droga e oltre 6.000 mila euro in contanti

(LaPresse) La Guardia di Finanza di Roma ha eseguito 7 misure cautelari (2 in carcere, 2 agli arresti domiciliari e 3 sottoposti a obbligo di dimora nel territorio di Roma) nei confronti di soggetti indagati per spaccio di sostanze stupefacenti. Dalle indagini è emerso una banda che lavorava tra Vitinia e Acilia capeggiata da due fratelli di nazionalità albanese. La base operativa dell’organizzazione era una sala giochi di Vitinia, mentre lo spaccio avveniva in via Castel D’Aiano, dove abita uno dei fratelli, il quale dopo aver ricevuto le prenotazioni, si occupava direttamente la consegna delle dosi ai clienti all’esterno dell’edificio in modalità “stop and go”, senza cioè che l’acquirente dovesse scendere dall’auto o dallo scooter. Per prendere appuntamento per l’acquisto della dose il gruppo era solito fare telefonicamente riferimento alla necessità di effettuare “punture”. Sequestrati anche 2,3 chilogrammi di droga (tra cocaina, marijuana e hashish) e oltre 6.000 mila euro in contanti.

