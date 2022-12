La truffa grazie a sofisticate metodologie di attacco cyber

Con sofisticate metodologie di attacco cyber, abili e convincenti tecniche di vishing (voice+phishing) sono riusciti a sottrarre un importo milionario a una nota Banca italiana. La Polizia di Stato ha denunciato 35 persone. L’attività investigativa è stata svolta dai poliziotti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale per la Toscana, coordinati dal gruppo reati informatici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze. Gli indagati, residenti in diverse province del territorio italiano (prevalentemente in Campania), hanno sottratto circa 1.000.000,00 di Euro. L’attività di indagine è scaturita dalla segnalazione fatta proprio dall’Istituto bancario in questione. Un dipendente, infatti, ha rilevato un grave ammanco, frutto dell’intrusione nei sistemi informatici della banca di un falso operatore di assistenza tecnica, che, da remoto, dopo aver convinto alcuni operatori ad accreditarlo sui loro PC, ha disposto bonifici bancari immediati per l’importo complessivo di un milione di euro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata