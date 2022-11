Esalazioni dovute a una perdita da uno scaldabagno alimentato a gas, sono stati tutti trasportati in ospedale per accertamenti

Sette persone, tra cui 5 minori, sono rimaste intossicate, a Milano, per esalazioni di monossido di carbonio, presubilmente dovute a una perdita da uno scaldabagno alimentato a gas.

I vigili del fuoco sono intervenuti in via Abbiati 7 nel capoluogo lombardo e, all’interno dell’appartamento, sono state rilevate delle sacche di monossido di carbonio. Le sette persone tra cui 5 minori che vivevano all’interno, sono state soccorse e poi fatte trasportare in ospedale per accertamenti.

