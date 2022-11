La vittima è un operaio edile 40enne, picchiato a morte da un giovane nigeriano: nessuno dei due era direttamente coinvolto nel sinistro che ha fatto scaturire lo scontro

Un giovane nigeriano è stato fermato per l‘omicidio di un operaio edile 40enne, Ridha Jamaaoui, tunisino, picchiato fino alla morte nella notte fra sabato e domenica in via Romagna a Terni dopo un incidente stradale di banale entità, che peraltro non aveva coinvolto nessuno dei due.

Il responsabile dell’uccisione avrebbe meno di 30 anni e ora è indagato dalla Procura di Terni per omicidio volontario. Da quanto hanno ricostruito gli inquirenti, guidati dal procuratore Alberto Liguori, lungo la via nella notte un uomo avrebbe investito in bicicletta, senza conseguenze, un altro straniero. Dagli iniziali soccorsi si sarebbe passati a una lite con richiesta di risarcimento danni e sia il nigeriano che il tunisino, non coinvolti direttamente nell’incidente, sarebbero intervenuti, litigando e arrivando alle mani. La situazione è degenerata e l’arrestato, corpulento, avrebbe rincorso la sua vittima per finirlo a mani nude.

