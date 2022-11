Le immagini da Casamicciola Terme, nella zona di via Celario

Continua il lavoro dei 185 Vigili del fuoco sull’isola di Ischia (NA), dopo i nubifragi e la frana della scorsa settimana. Nelle immagini il lavoro dei mezzi per il movimento terra a Casamicciola Terme nella zona di via Celario, operazione fondamentale per il ripristino della viabilità.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata