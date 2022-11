Sono ancora 4 i dispersi mentre gli sfollati sono circa 230

Si continua a scavare a Ischia, colpita dal maltempo nella notte tra venerdì e sabato scorsi, che ha provocato una frana a Casamicciola. I soccorritori cercano nel fango i 4 dispersi. Sono 8, al momento, le vittime della tragedia. Sull’isola operano 185 unità dei vigili del fuoco, tra specialisti sommozzatori, elicotteristi, topografi, nucleo speleo alpino fluviale, team Usar (Urban Search and Rescue), Coem (Comunicazione in emergenza), dronisti ed esperti in conduzione di mezzi pesanti per il movimento terra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata