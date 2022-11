Un terzo di questo nuovo consumo di suolo è situato in aeree a rischio frana

Negli ultimi 15 anni nell’isola di Ischia si è registrato un consumo di suolo di 15 ettari: in media 10mila metri quadrati all’anno di nuove costruzioni e quasi un terzo di questo nuovo consumo di suolo è situato in aeree a rischio frana. Lo scrive l’Ispra, mettendo a confronto le mappe relative al consumo di suolo e la pericolosità delle frane.

Isola di #Ischia #consumodisuolo di 15 ettari in 15 anni: in media, 10.000 m2 all’anno di nuove costruzioni, quasi 1/3 in aree a rischio #frana.

Nell’immagine, mappa di #Casamicciola con dati relativi a consumo di suolo (a sx) e quelli relativi alla pericolosità da frana (a dx). pic.twitter.com/AqoMQyLnrE

— ISPRA (@ISPRA_Press) November 28, 2022