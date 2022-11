Le parole di don Gino Ballirano sulla frana di Casamicciola

Il parroco di Casamicciola, Ischia, ha commentato quanto accaduto con la frana che ha travolto una decina di abitazioni, provocando la morte di almeno otto persone. “L’ultima alluvione del 2009 non ha colpito questa zona in particolare. Qui mi pare di capire che sia anche molto più seria del terremoto nel 2017, ha cambiato la morfologia del territorio di Casamicciola”. Lo dice a LaPresse il parroco di Casamicciola, don Gino Ballirano.

“Più che parlare in questo momento è il silenzio quello che conta, come dice Papa Francesco: il silenzio e l’abbraccio. Vorrei abbracciare alcune famiglie e ancora non sono riuscito, immagino stiano soffrendo moltissimo”, dice don Gino Ballirano. Gli abusi edilizi “sono problemi che esistono anche in tanti altri paesi e zone d’Italia” ma “devono essere le persone competenti a dire come proteggere il territorio”.

