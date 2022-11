Il commissario straordinario per la ricostruzione a Casamicciola per un sopralluogo

“Non faccio valutazioni tecniche e geologiche che non spetta a me fare, però è del tutto evidente che la frana si è innescata per ragioni legate alla condizione geologica della montagna e del sito”. Queste le parole del commissario straordinario per la ricostruzione post sisma, Giovanni Legnini, a Ischia per un sopralluogo nell’area dell’alluvione a Casamicciola. “Gli effetti si sono prodotti e aggravati anche in virtù del posizionamento dei fabbricati, questo mi sembra del tutto evidente”, ha aggiunto Legnini.

