La tragedia a Falconara Marittima

Tragico incidente stradale in provincia di Ancona: un tir si è ribaltato e ha schiacciato una ambulanza sullo svincolo di collegamento tra la strada statale 76 della Val d’Esino e la A14, a Falconara Marittima. Sono 2 al momento le vittime, salva, invece la terza persona rimasta incastrata tra le lamiere.

A causa dell’incidente, è temporaneamente chiuso al traffico – per chi viaggia in direzione Roma – lo svincolo di collegamento tra la strada statale 76 “della Val d’Esino” e l’autostrada A14. La chiusura si è resa necessaria per consentire i soccorsi ed i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente. Sul posto sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso, i Vigili del Fuoco, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

