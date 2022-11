Frana a Casamicciola. Quattro persone disperse. Salvato un uomo

Maltempo a Ischia, nel Napoletano: questa mattina intorno alle 5 si è originata una frana dalla parte alta di Via Celario che ha raggiunto il lungomare in Piazza Anna De Felice, a Casamicciola Terme. La frana ha travolto alcune auto in sosta trascinandole fino al mare. Savato un uomo travolto dal fango.

