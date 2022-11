Frana nella zona di via Celario. Auto travolte e trascinate in mare. Un uomo salvato dal fango. Il sindaco: "Restate a casa"

Un violento nubifragio ha colpito nella notte Ischia. Allagamenti e danni ovunque su tutta l’isola ma soprattutto a Casamicciola dove intorno alle cinque del mattino, proprio per via delle violenti piogge, si è originata una frana dalla parte alta di Via Celario che ha raggiunto il lungomare in Piazza Anna De Felice.

La frana ha travolto alcune auto in sosta trascinandole fino al mare e ha raggiunto anche alcune abitazioni. Sono 13 le persone che risultano attualmente disperse come confermato dai carabinieri. Tra loro anche una famiglia, composta da marito, moglie e un neonato, una ragazza e un 25 enne. Il bilancio potrebbe però aggravarsi.

🔴 #Ischia, dalle 5 #nubifragio sull’isola con allagamenti e smottamenti. A Casamicciola una frana ha travolto una casa, in corso ricerche di eventuali dispersi, mentre un’auto è stata trascinata in mare, salvati i 2 occupanti. Inviati rinforzi da Napoli [#26novembre 8:30] — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 26, 2022

Salvato uomo travolto da fango

Un uomo è stato travolto dal fango nella ondata di maltempo a Ischia (Napoli). E’ stato recuperato e salvato ed è cosciente, come si apprende dai carabinieri.

Il sindaco di Ischia: “Restate in casa”

Il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, attraverso un post su Facebook ha invitato i propri “concittadini a rimanere nelle proprie abitazioni e anon spostarsi a causa delle avverse condizioni meteo”. “Comunicherò in seguito l’evolversi della situazione. Grazie per la responsabile collaborazione”, si legge nel post.

In un hotel persone bloccate senza corrente

Presso l’Hotel Terme Manzi ci sono alcune persone bloccate all’interno senza corrente elettrica. Stanno arrivando i soccorsi, come appreso dai carabinieri dai Napoli.

