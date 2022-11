L'omicidio è avvenuto a Morengo. La vittima era un 30enne di origini nigeriane

Una donna 51enne è stata arrestata dai carabinieri con l’accusa di aver ucciso la notte scorsa il compagno 30enne a Morengo, in provincia di Bergamo, al culmine di una lite. È stata la stessa donna a chiamare il 112 per autodenunciarsi. La vittima è di origini nigeriane. La donna è stata condotta nel carcere di Bergamo e dovrà rispondere di omicidio volontario aggravato dai futili motivi.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri i fatti si sono svolti all’interno dell’abitazione di via Umberto I di Morengo, dove entrambi i protagonisti convivevano, e sono scaturiti da una lite scoppiata per futili motivi tra i due. Al termine del litigio la donna avrebbe prima afferrato un coltello da uno dei cassetti della cucina per poi colpire frontalmente con un solo fendente al petto il suo compagno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata