Il racconto sui social di Giulia Cordaro: "Non è facile raccontarlo ma è importante dire che dobbiamo denunciare"

“Ciao, sono Giulia e anche io nel 2021 ho subito una violenza sessuale“. A scrivere è Giulia Cordaro, Miss Piemonte 2022, sui social. A pochi giorni dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ha scelto di raccontare la sua storia. “Non è facile oggi raccontarvi ciò, non è facile per me aprirmi a infinite persone raccontando una cosa così personale. Mi sono però ripromessa e ripetuta una cosa ‘quando questa storia si chiuderà, ne parlerò a tutti!’ Se con la mia esperienza posso aiutare anche solo una donna ad uscire dal quell’infernale buco nero dove anche io sono caduta, per me sarà una vittoria. Non vi racconterò nei dettagli quello che mi è successo, quello non è importate. La cosa importante è che DOBBIAMO DENUNCIARE. Dobbiamo avere la forza di farci aiutare, dobbiamo assimilare che non siamo noi sbagliate, che non siamo noi sporche, non siamo noi che abbiamo dato il consenso. Noi siamo le vittime!”.

